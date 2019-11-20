Алексей Чадов сравнил свои первые попытки создать семью с «рваными блинами»

Один из наиболее востребованных актеров современности Алексей Чадов рассказал об ощущениях долгожданного отцовства, без которых он никак не мог обрести гармонию.

В браке с Агнией Дитковските в июне 2014 года у них появился на свет сын Федор. Через год стало известно, что пара рассталась.

Как рассказал актер, рождение ребенка избавило его от фобии, преследующей предыдущие годы.

«Это ощущение безотцовщины исчезло в ту же секунду, как я взял Федю на руки. Мир перевернулся. Просто какое-то супероблегчение. Думал: „Теперь я отец, и у меня есть сын!“ Все встало на свои места. Я обрел гармонию», — приводит его слова 7Дней.

Несмотря на крайне плотный актерский график Алексей признается, что когда он приходит домой, то Федя буквально попятам следует за ним.

«Сейчас, когда Феде пять, мне стало не хватать времени для своих занятий. Когда я прихожу домой, он от меня не отходит ни на шаг, и я понимаю, что мне офис нужен. Иногда же просто необходимо дела делать, и для этого нужно запереться и работать, потому что иначе ничего не получается. А для общения с ребенком нужно отдельно устраивать «папин час», — рассуждает он.

Чадов также вспомнил свой предыдущий опыт личных отношений.

«Первые отношения, первые браки, первые попытки создать семью — часто как рваные блины. Сейчас вспоминаешь это даже весело, как ребячество какое-то. Время все расставляет на свои места аккуратненько, грамотно», — поделился он.

При этом артист заметил, что несмотря ни на какие обстоятельства, «главное — не потерять мужика в себе». Он признался, что раньше хотел отношений «навсегда», что свойственно для молодого человека — максималиста, однако в настоящее время к этому не стремится. Чадов привел в пример своих знакомых, за плечами которых по три брака и дети, но все они общаются без проблем.

«Я, например, раньше не мог этого понять, а сейчас принимаю. Мы все равно родственники и родственные души. Особенно, когда нас связывают дети» — заключил Алексей.

21 ноября в отечественный прокат выходит блокбастер «Аванпост» с Алексеем Чадовым. Одновременно премьера состоится и в старейшем кинотеатре Берлина.