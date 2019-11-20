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  4. «Я — молодая!» Алла Пугачева дала отпор папарацци в Кремле

«Я — молодая!» Алла Пугачева дала отпор папарацци в Кремле

, 8:10 | Ниса Мурзанаева Видео 1 522

Примадонна выступила на юбилейном концерте группы «Цветы». За сценой певицу атаковали журналисты.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @alla_pugacheva_forum

Алла Пугачева выступила на 50-летнем юбилее культовой группы «Цветы» Стаса Намина. Большой концерт прошел на сцене Кремля. Примадонна завершила праздничное мероприятие, исполнив вместе с музыкальным коллективом нетленный хит «Мы желаем счастья вам» и другие треки, пишет сайт Дни.ру.

Концерт группы «Цветы» длился около трех часов. На сцене за это время побывало множество артистов, продемонстрировавших 31 номер. Алла Борисовна рассказала, что Стас Намин пригласил ее выступить на юбилее коллектива на недавней неформальной встрече.

В Кремле появление Примадонны наделало много шума. Нечасто исполнительница соглашается участвовать в мероприятиях, на которые ее приглашают. Очевидно коллектив «Цветов» значит для поп-дивы очень много и высоко ею ценится.

В фойе Аллу Пугачеву атаковали папарацци. Один из журналистов задал не вполне корректный вопрос о том, что певица делала на концерте культовой группы: «Молодость вспоминали?» — поинтересовался он. Однако 70-летнюю Примадонну оказалось не так-то просто смутить.

«А что ее вспоминать? Я и так молодая!» — смело и весело заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева переживает — она не увидит совершеннолетие дочери.

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