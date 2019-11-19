Пугачева переживает, что не увидит совершеннолетие дочери

Алла Пугачева расстроила поклонников, усомнившись, что доживет до совершеннолетия младшей дочери Лизы.

Как пишет интернет-портал 7Дней.ру, репортеры, встретившие Примадонну на премьере фильма Андрея Кончаловского «Грех», выразили восхищение трогательной сказкой Лизы про щенка. Исписанные детскими каракулями странички недавно опубликовал в Instagram Максим Галкин. Журналисты предположили, что в будущем дочь Пугачевой и Галкина станет писательницей и, возможно, напишет биографию знаменитой мамы. На это Алла Борисовна мрачно ответила:

«О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу закончила!»

Как известно, в этом году Алла Пугачева отметила 70-летний юбилей. Близнецам Лизе и Гарри недавно исполнилось шесть. К моменту их совершеннолетия певице будет всего лишь 82.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после триумфального выступления в Минске Алла Пугачева не вышла к публике «на бис». Из-за кулис она сообщила зрителям, что больше не может, отдыхает на диванчике и «выпила таблеточку».