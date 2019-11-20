Эксперт рассказал о последствиях внедрения электронных паспортов в России

Специалист по цифровой экономике Василий Куприяновский рассказал о последствиях внедрения электронных паспортов в России. По словам эксперта, цифровой документ поможет россиянам сохранить не только время, но и денежные средства.

«Это даст большие экономические преимущества, выраженные в денежном исчислении. Второе — это время. Не надо будет тратить его на лишние поездки», — цитирует специалиста URA.RU.

По словам Василия Куприяновского, оформление электронных документов будет обходиться россиянам гораздо дешевле, нежели получение бумажных. К примеру, за обычное оформление загранпаспорта нужно выложить сумму в пять тысяч рублей. Однако при подаче заявления в электронном виде, гражданин РФ заплатит только 3,5 тысячи рублей. Цена снижается вместе с нагрузкой на госслужащих.

«То есть, когда убираются все лишние процедуры, которые требуют денег за свою работу, то цена для клиента падает», — утверждает Куприяновский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России появятся первые электронные паспорта.