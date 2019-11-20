Анастасия Стоцкая показала милое фото детей, которых опять сравнили с Киркоровым

Анастасия Стоцкая опубликовала в Instagram трогательное семейное фото. На снимке поп-дива позирует в компании своих детишек: двухлетней дочки Веры и восьмилетнего сына Александра. Мама и наследники устроили фотосессию в белой студии, нарядившись в черные одежды.

«Что может быть прекраснее, чем ребенок? Только два ребенка!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @100tskaya

Большинство поклонников Анастасии Стоцкой умились от трогательного снимка. Фанаты оставили множество комплиментов детишкам певицы в комментариях. Однако среди подписчиков знаменитости снова появились хейтеры, намекающие на то, что отцом ее детей является Филипп Киркоров.

«Это дети от Киркорова?» — в очередной раз поинтересовался фолловер.

Черноволосые с глазами-смородинками наследники певицы действительно похожи на короля отечественного шоу-бизнеса. Поэтому Анастасия Стоцкая уже не в первый раз вынуждена оправдываться и заявлять, что Филипп Киркоров не имеет никакого отношения к ее детям. Поп-дива устала объясняться с общественностью, поэтому сообщила — она не собирается делать ДНК-тест, чтобы что-либо доказывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Стоцкая прокомментировала слухи о яйцеклетках для Киркорова.