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  4. На Евро-2020 Россия попала в группу с Бельгией и Данией

На Евро-2020 Россия попала в группу с Бельгией и Данией

, 18:19 | Валентин Черников 63

Уже в первом туре сборная РФ столкнется с одной из сильнейших команд турнира.

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Фото, видео: DPA/TASS

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 52

На чемпионате Европы по футболу-2020 Россия сыграет в одной группе с командами Дании и Бельгии. Союз Европейских футбольных ассоциаций утвердил состав корзин жеребьевки турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сборные России и Дании автоматически попали в группу B как хозяева турнира. В первой корзине оказались шесть сборных: Италия, Англия, Испания, Германия, Бельгия, Украина. Первые четыре страны также выступают хозяйками Евро-2020. Поэтому их не состыкуют с Россией в отборочном туре. По правилам УЕФА Россия и Украина не могут встретиться друг с другом вплоть до полуфинала.

Методом исключения определилась Бельгия, с которой россияне играли в отборочном турнире. Этой команде подопечные Черчесова оба раза проиграли с общим счетом 2:7. Бельгийская сборная выиграла все матчи квалификации и считается одним из фаворитов турнира.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах, включая Петербург. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России крупно уступила бельгийцам со счетом 1:4 в отборе Евро-2020.

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