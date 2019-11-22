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Петербургского тренера заподозрили в педофилии

, 12:18 | Валентин Черников 591

Спортивный наставник стал фигурантом уголовного дела за домогательства к маленьким девочкам.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Тренера по настольному теннису в Кронштадте заподозрили в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба петербургского следственного управления СК. 52-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за развратные действия с ученицами.

По версии следствия, в октябре и ноябре этого года в помещении спортцентра он домогался до девочек восьми и десяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Если тренера признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие по делу Ассанжа прекращено. Шведским обвинителям не хватило доказательств к причастности австралийского журналиста в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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