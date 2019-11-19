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  4. Следствие по делу основателя WikiLeaks Ассанжа в Швеции прекращено

Следствие по делу основателя WikiLeaks Ассанжа в Швеции прекращено

, 16:37 | Василий Заика Видео 46

По словам прокурора, показаний свидетелей по делу австралийского журналиста недостаточно для формирования против него обвинения.

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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 48

Прокуратура Швеции приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. По словам прокурора Евы-Мари Перссон, показаний свидетелей, в том числе и новых, по делу австралийского журналиста недостаточно для формирования против него обвинения.

«Я созвала эту пресс-конференцию, чтобы заявить, что расследование в отношении Джулиана Ассанжа прекращено», — заявила прокурор.

Ева-Мари Перссон добавила, что не намерена проводить допрос основателя Wikileaks, так как его показания не смогут пролить свет на все обстоятельства произошедшего.

В 2010 году Джулиана Ассанжа в Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года австралийский журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по запросу Соединенных Штатов и обвинен в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж оставлен под стражей. Суд в Лондоне отклонил просьбу его адвоката Гарет Пирс о смягчении условий содержания.

Тема:
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