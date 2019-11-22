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Жители возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор

, 21:08 Эфирная новость 40

Для ста семей, а это около пяти сотен человек, организовали пункт пропуска на берегу Евфрата.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Война в Сирии 4467

В сирийский Дейр-эз-Зор вернулись сто семей — около пяти сотен человек. Для них организовали пункт пропуска на берегу Евфрата. Там тщательно досматривали личные вещи и проверяли документы. Это необходимо, чтобы на освобожденные территории под видом беженцев не проникли боевики.

Восстанавливать Дейр-эз-Зор приходится практически с нуля — город сильно пострадал во время оккупации. Жители были вынуждены бежать от войны в соседние государства.

«Страшно вспомнить, что нам пришлось пережить. Дети родились под бомбежками. Мы потеряли все: работу, дом. И сейчас пытаемся все восстановить», — говорит беженец Альрак Нури.

Российские специалисты из центра примирения сторон обеспечивают нуждающихся гуманитарной помощью, в первую очередь продуктовыми наборами. А наши военные медики ведут прием взрослых и детей. Все необходимые лекарства им выдают бесплатно.

Тема:
Война в Сирии 4467
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