Жители возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор

В сирийский Дейр-эз-Зор вернулись сто семей — около пяти сотен человек. Для них организовали пункт пропуска на берегу Евфрата. Там тщательно досматривали личные вещи и проверяли документы. Это необходимо, чтобы на освобожденные территории под видом беженцев не проникли боевики.

Восстанавливать Дейр-эз-Зор приходится практически с нуля — город сильно пострадал во время оккупации. Жители были вынуждены бежать от войны в соседние государства.

«Страшно вспомнить, что нам пришлось пережить. Дети родились под бомбежками. Мы потеряли все: работу, дом. И сейчас пытаемся все восстановить», — говорит беженец Альрак Нури.

Российские специалисты из центра примирения сторон обеспечивают нуждающихся гуманитарной помощью, в первую очередь продуктовыми наборами. А наши военные медики ведут прием взрослых и детей. Все необходимые лекарства им выдают бесплатно.