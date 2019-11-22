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«Ленкому» присвоили имя Марка Захарова

, 14:21 | Мия Субботина 98

Московский театр будет носить имя бывшего художественного руководителя.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Умер Марк Захаров 27

«Ленкому» официально присвоили имя бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“», — сообщили в пресс-службе театра.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер заявлял, что артисты обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя Захарова.

Советский и российский режиссер Марк Захаров был главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года (с 1990 года — «Ленком»). Он поставил такие спектакли, как «Тиль», «Иванов», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и другие.

Художественный руководитель театра «Ленком» скончался в сентябре на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера.

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