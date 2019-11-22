«Спасибо тому, кто любит»: Богомолов рассказал, как изменился после встречи Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился с подписчиками мыслями о том, как изменился во время отношений с телеведущей Ксенией Собчак. По словам знаменитости, если человек чувствует любовь и приятие, то он сам начинает меняться в лучшую сторону. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Хотя кажется, что должно быть наоборот. Кажется, что, если принимаешь недостатки — ты их поощряешь. Нет», — пояснил Богомолов.

Instagram @konbog75

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной считает, что чтение морали и попытки исправить другого человека являются ошибкой в отношениях. По его словам, «читающему мораль» кажется, что он делает что-то полезное, на самом деле он таким образом удовлетворяет свое самолюбие и демонстрирует превосходство.

«Это „замораживает“ человека, фиксируя его в его ошибках и недостатках. Человек включает самозащиту», — отметил режиссер.

Богомолов отмечает, что, когда человек отказывается от навязчивой идеи исправить другого, он вдруг начинает меняться сам.

«В любви и тепле человек начинает менять себя сам. На самом деле, он просто возвращает себе изначальное, природное, младенческое, а значит хорошее. Злой становится добрым. Резкий мягким. Холодный теплым. Словом, спасибо тому, кто любит и принимает. И ты знаешь, что это о тебе!» — резюмировал Константин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Ксении Собчак пожаловался на травлю и фейки в интернете.