«Голову надо иметь»: глава родкомитета об уволенной за Twitter учительнице

Глава родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов прокомментировал инцидент с увольнением 25-летней преподавательницы из одной из городских школ. Девушку попросили написать заявление по собственному желанию после того, как стало известно о ее провокационном аккаунте в Twitter.

По словам Богданова, большинство родителей с неодобрением отнеслись к тому, что молодая учительница в своем профиле откровенно рассказывает об отрицательных моментах своей работы и затрагивает темы алкоголя и секса — ведь к аккаунту имели доступ все ее ученики.

«Учитель несет в себе определенный образ, на который дети должны ориентироваться и если этот образ фривольный, то понятно, что это не правильно, особенно для тех семей, который живут с таким традиционным укладом», — высказал свое мнение мужчина.

Председатель родительского комитета отметил, что не оценили позиции девушки и ее коллеги. По словам Михаила, учительское сообщество не приемлет «культуру а-ля Comedy Club».

При этом молодая преподавательница была по душе своим ученикам. Дети рассказывают о том, что она интересно вела уроки, а ее увольнение стало для школьников большим ударом. Однако такой способ зарабатывания авторитета среди подопечных Богданов счел неприемлемым — и даже привел в пример известный литературный аналог ситуации.

«Есть такая книжка — „Республика ШКИД“. И вот этот образ там описан хорошо. Там был персонаж, который очень нравился ученикам, но он разговаривал с ними по фене и курил. В итоге это привело к скандалу, неповиновению и серьезным последствиям в той самой школе», — назидательно рассказывает Михаил.

Всем педагогам Богданов порекомендовал «иметь голову на плечах» при ведении соцсетей. Педагогам необходимо помнить о том, что они несут ответственность за детей и за влияние, которое оказывают на них.

«В своем лице учитель представляет не себя, а культурную столицу, в том числе. Есть пределы и рамки и главное, что должно быть — это внутреннее самоуважение», — уверен председатель родительского комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девушку, проработавшую в школе всего пять месяцев, уволили из-за слишком откровенных постов в соцсетях. Молодой педагог под ником «владычица пивная» рассказывала на своей странице о личных темах, включая интимную жизнь и употребление алкоголя.