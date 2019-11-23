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Роскосмос: Сравнимый с челябинским метеорит приближается к Земле

, 2:19 | Светлана Шевченко 406

За последние три месяца система контроля космической корпорации зафиксировала уже два опасных астероида.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA, 5-tv.ru

В Роскосмосе заявили о приближении к Земле метеорита, по размерам сравнимого с челябинским, упавшим в районе озера Чебаркуль 15 февраля 2013 года.

«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — заявили в корпорации.

По данным системы контроля за космическим пространством космическое тело находится на гелиоцентрической орбите. Период обращения — 2,89 года. Минимальное расстояние до Земли — более 139 тысяч километров.

8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (США), сообщает RT.

К слову, за последние три месяца всего было зафиксировано два астероида. Другой еще летом, в конце июля, находился на расстоянии 187, 8 тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огненный метеор пронесся над США и попал на видео.

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