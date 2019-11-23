Галкин посетовал на лишний вес после посещения «рестораций» с Пугачевой

Максим Галкин в компании супруги Аллы Пугачевой провел приятный вечер в столице. Супруги встретились со старыми друзьями и посетили фешенебельный ресторан. Рассказом о насыщенном отдыхе юморист поделился с подписчиками в Instagram. Вот только юморист отметил — после пышного застолья он явно прибавил в весе.

«Выехали в кой-то веки из нашей деревеньки в столичныя ресторации, отведали вкусностей, разносолов, потом еще поели и еще. А сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жрать!» — поделился комик.

Instagram @maxgalkinru

Пользователей соцсети пост знаменитости очень повеселил. Поклонники Максима Галкина решили поддержать кумира и стали по-доброму шутить по поводу переедания. По словам фанатов юмориста, «кушать и много кушать — не стыдно».

«Рассмешили!»

«Но если нельзя, а очень хочется, то можно!»

«В таких случаях всегда говорю — это весы сломались!» — написали фолловеры.

Однако некоторые подписчики Максима Галкина всерьез восприняли проблему кумира и принялись раздавать советы. По их мнению, лишний вес только навредит телезвезде.

«Разгружаться, Максим, срочно!»

«А теперь день тишины — без еды!» — порекомендовали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Максима Галкина произвели фурор своим новым увлечением.