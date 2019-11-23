Момент убийства «воров в законе» в Сухуме попал на видео (18+)

Момент убийства двух криминальных авторитетов в центре Сухума попал на видео. Стрельба произошла в пятницу, 22 ноября. На территории уличного кафе были убиты Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Еще четверо были тяжело ранены. В частности пулю в голову получила 22-летняя официантка, которая в этот момент подошла обслужить столик, где сидели «воры в законе». Сейчас за ее жизнь борются медики, она находится в критическом состоянии.

38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба — уроженцы города Гудаута. Днем оба пришли в ресторан «Сан-Ремо». В 14:40 трое людей в масках подъехали к заведению на машине и открыли огонь. Шамба скончался на месте. Второй криминальный авторитет попал в больницу и умер на операционном столе.

Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль преступников в районе Сухумского железнодорожного депо. На месте стрельбы в Абхазии было обнаружено более 80 гильз, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Видео: T.me @ru_chp

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, с которого изъяты образцы крови, и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что после перестрелки в Сухуме объявили план «Перехват». Весь личный состав МВД поднят по тревоге.