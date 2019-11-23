Ксения Раппопорт показала подписчикам подросшую дочь от Юрия Колокольникова

Звезда сериала «Ликвидация» Ксения Раппопорт показала подписчикам свою подросшую дочь от коллеги по цеху Юрия Колокольникова. 45-летняя знаменитость выложила в своем аккаунте в Instagram совместное фото с восьмилетней Софией, сделанное на курорте в Зеленогорске под Петербургом.

Instagram @kseniarappoport

«Всегда говори да!» — написала Ксения Раппопорт под публикацией.

На снимке актриса с дочерью делают селфи с надвинутыми на глаза шапками на берегу Финского залива.

Подписчики пожелали Ксении Раппопорт и Софии Колокольниковой приятного отдыха, отметив, что мать и дочь — это два чуда.

«Хорошего отдыха!»

«Два чуда!»

«Ни разу не была на море в холодное время года», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друзья Ксении Раппопорт рассказали о ее разводе со вторым мужем. Как оказалось, брак актрисы и бизнесмена Дмитрия Борисова распался еще весной.