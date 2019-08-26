Друзья Ксении Раппопорт рассказали о ее разводе со вторым мужем

Ксения Раппопорт практически не распространяется о своей личной жизни на публике. Информация об этой сфере быта актрисы если и оказывается в распоряжении общественности, то только с задержкой. Вот и в этот раз новость о разводе Ксении со вторым супругом стала известна спустя несколько месяцев.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

О том, что Ксения Раппопорт и бизнесмен Дмитрий Борисов расстались, сообщили знакомые артистки. По их словам, документы для развода пара подала еще в апреле, а уже в мае брак официально был расторгнут. Причины, по которым Ксения и Дмитрий пришли к такому решению, неизвестны, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало истиной причиной развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.