  1. Пятый канал
  4. Друзья Ксении Раппопорт рассказали о ее разводе со вторым мужем

Друзья Ксении Раппопорт рассказали о ее разводе со вторым мужем

, 12:41 135

Как оказалось, брак актрисы и бизнесмена Дмитрия Борисова распался еще весной.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Ксения Раппопорт практически не распространяется о своей личной жизни на публике. Информация об этой сфере быта актрисы если и оказывается в распоряжении общественности, то только с задержкой. Вот и в этот раз новость о разводе Ксении со вторым супругом стала известна спустя несколько месяцев.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

О том, что Ксения Раппопорт и бизнесмен Дмитрий Борисов расстались, сообщили знакомые артистки. По их словам, документы для развода пара подала еще в апреле, а уже в мае брак официально был расторгнут. Причины, по которым Ксения и Дмитрий пришли к такому решению, неизвестны, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало истиной причиной развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +13°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

13:57
Видео: В Швеции неизвестные в масках открыли огонь по людям
13:49
«Прорыв в судостроении»: Капитан «Черной жемчужины» об уникальной суперяхте — эксклюзивное интервью
13:36
ВКонтакте объявила о запуске поддержки региональных хакатонов
13:19
«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева
13:12
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
12:52
Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

Сейчас читают

«Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями
«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева
Модница! Четырехлетняя дочка Утяшевой примерила ее туфли на шпильке

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги