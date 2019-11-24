Будущий посол США в России назвал условия улучшения отношений между странами

Будущий посол США в России, а пока замгоссекретаря Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обозначил условия улучшения взаимоотношений между странами. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепа.

Сообщается, что потепление между странами зависят от приверженности России к минским соглашения, а также от отказа от «усилий по подрыву наших демократических процессов».

Встреча российского и американского дипломатов состоялась накануне на полях совещания глав МИД стран G20.

Окончательно утвердить кандидатуру на пост посла в России перед подписанием указа о назначении президентом США должен полный состав Сената. Собственно препятствий республиканец Салливан встретить не должен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров назвал встречу с Джоном Салливаном «полезной».