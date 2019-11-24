«Заедем на стройку»: Потап рассказал, как сделал предложение Насте Каменских

Украинский певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный публике как Потап, рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной Насте Каменских. По его словам, для предложения руки и сердца был продуман целый сценарий.

Мужчина сообщил избраннице, что на месте стройки их будущего дома рабочие якобы откопали старинную шкатулку и предложил девушке поехать на стройку и самой посмотреть находку.

«Говорю ей: „Ты же любишь разную старину. Посмотри“. И действительно купил такую старую шкатулку. Я туда положил обручальное кольцо. И месяц я не напоминал. А она: „Ну что же там такое? Давай заедем на эту стройку“», — цитирует Потапа Viva.ua.

Instagram @realpotap

По словам музыканта, прораб был заранее предупрежден о готовящемся событии и подыграл ему. Когда Настя Каменских открыла шкатулку с «найденным» кладом, то внутри обнаружила обручальное кольцо.

Потап признается, что в этот момент испытывал сильнейшее волнение. Тем не менее, он нашел в себе силу и произнес заветные слова.

«Я встал на колено: „В этот дождливый день я хочу тебе сказать такую хрень“. Очень волновался, очень. Она: „Да, да, я стану! А что, в коробочке больше ничего нет?“. И мы расписались на Украине. Чтобы никто не узнал, мы это сделали», — признался певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских выложила лучезарное селфи и похвасталась новым цветом волос.