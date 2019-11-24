Фото: Рита Ора в прозрачном белье дурачится перед объективом камеры

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора в своем аккаунте в Instagram выложила несколько откровенных снимков, сделанных в гримерке.

На фото 28-летняя знаменитость позирует перед объективом камеры в прозрачном бюстгальтере и полурастегнутых джинсах, демонстрируя татуировки на внутренних сторонах предплечий.

«Скажи им, что я занята. Антисоциальная чудачка», — написала Рита Ора под публикацией.

Instagram @ritaora

Подписчики певицы пришли в восторг от ее закулисной фотосессии, отметив, что девушка выглядит просто восхитительно.

«Идеальные кадры!»

«Прекрасный цветок!»

«Самая красивая женщина на планете», — пишут поклонники знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны».