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  4. Фото: Рита Ора в прозрачном белье дурачится перед объективом камеры

Фото: Рита Ора в прозрачном белье дурачится перед объективом камеры

, 6:22 | Василий Заика Фото 430

Британская певица выложила в сеть откровенные закулисные снимки.

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Фото, видео: Instagram @ritaora

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора в своем аккаунте в Instagram выложила несколько откровенных снимков, сделанных в гримерке.

На фото 28-летняя знаменитость позирует перед объективом камеры в прозрачном бюстгальтере и полурастегнутых джинсах, демонстрируя татуировки на внутренних сторонах предплечий.

«Скажи им, что я занята. Антисоциальная чудачка», — написала Рита Ора под публикацией.

Instagram @ritaora

Подписчики певицы пришли в восторг от ее закулисной фотосессии, отметив, что девушка выглядит просто восхитительно.

«Идеальные кадры!»

«Прекрасный цветок!»

«Самая красивая женщина на планете», — пишут поклонники знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны».

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