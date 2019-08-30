На закрытии «Новой волны» выступила Рита Ора

Хедлайнером заключительного концерта музыкального конкурса «Новая волна», который всю эту неделю проходил в Сочи, стала британская певица Рита Ора. Звезда прилетела на закрытие фестиваля в качестве специального гостя и выступала одной из последних.

Ора прибыла в Олимпийский парк в длинном оранжевом пиджаке на голое тело с вырезом практически до талии и высоких черных сапогах сопровождении телохранителей. Общаться с прессой не стала, выкрикнув лишь на ходу «I love Russia».

Как пишет, Super.ru, по какой-то причине певица долго не появлялась на сцене и в ожидании дивы ведущим концерта пришлось около десяти минут развлекать публику разговорами и объявлять Риту Ору трижды, прежде чем она начала выступление.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снятое за кулисами видео с надписью «спасибо» и фото солнечного заката над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внимание публики на закрытии «Новой волны» привлек Евгений Петросян, который пришел на концерт в качестве зрителя — впервые вместе с молодой любовницей.