«Вот, например, стану депутатом Госдумы»: Лепс рассказал о дальнейших планах

Российский певец и продюсер Григорий Лепс пообщался с журналистами на премии «Золотой граммофон». В беседе с прессой артист обозначил творческие перспективы и рассказал о своем состоянии здоровья.

По словам исполнителя, его главное дело — музыкальный бизнес. Сейчас он полностью ему отдается.

«Ну, меня основной бизнес — это музыкальный бизнес, я записываю музыку, приобретаю песни и исполняю их. Пока это весь мой бизнес. Посмотрим, что будет дальше. Есть там предложений интересных, надо бы их рассмотреть», — пояснил Лепс, однако не стал заглядывать в будущее.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах музыкант отшутился.

«Думаю работать, вот, например, стану депутатом Госдумы», — иронично отметил певец.

Лепс признался, что многие артисты хотят с ним сотрудничать, однако он не приглашает всех талантливых исполнителей в свой продюсерский центр. Артист убежден: для того, чтобы добиться успехов на музыкальном поприще, нужно обладать не только хорошими вокальными данными, но и неким шармом, который сможет выделить исполнителя на фоне остальных.

«Мало того, что человек должен быть талантлив, он должен обладать неким шармом. Голоса одного мало, чтобы стать артистом. Голосистых ребят и девчат на нашей эстраде очень много, они очень здорово поют в силу своей молодости, таланта и дара. А вот станут ли они большими артистами, это очень большой вопрос», — порассуждал продюсер.

Во время интервью корреспонденты также поинтересовались у Лепса его здоровьем и спросили, как он поддерживает себя в форме. Музыкант признался, что не может похвастаться идеальным самочувствием.

«Сплю плохо, анализы плохие», — поделился звезда.

Тем не менее, Лепс старается не запускать свое здоровье и включает в режим дня физические нагрузки: много ходит, отжимается, приседает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии