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  4. Фото с места огненного ДТП нефтевоза и легковушки под Самарой

Фото с места огненного ДТП нефтевоза и легковушки под Самарой

, 9:39 | Игорь Рязов Фото 163

В результате ДТП погибли три человека. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием нефтевоза и легкового автомобиля произошло в Самарской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии погибли три человека.

Столкновение произошло на трассе Р-178 «Ульяновск — Димитровград –Самара», рядом с поселком Жареный Бугор. В лоб нефтевоза, нагруженного 24 тоннами нефти, врезался легковой автомобиль. В результате ДТП загорелась кабина нефтевоза. Разгерметизации цистерны и розлива нефти не произошло.

ГУ МВД России по Самарской области

За рулем легкового автомобиля Kia Sportage сидел 35-летнй мужчина. На пассажирском сидении находилась женщина. По версии главка МВД по Самарской области, машина выехала на встречную полосу и врезалась в нефтевоз Scania. Грузовиком управлял 38-летний водитель.

ГУ МВД России по Самарской области

В результате ДТП погибли три человека. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом огненном ДТП — автомобиль влетел в газопровод и взорвался в Кабардино-Балкарии.

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