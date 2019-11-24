Скончался второй пилот самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону

Самолет, выполнявший рейс из московского аэропорта «Шереметьево» в Анапу, пришлось экстренно сажать в ростовском аэропорту из-за внезапного ухудшения самочувствия второго пилота. Капитан воздушного судна принял решение посадить лайнер в ближайшей воздушной гавани, сообщает «Интерфакс».

«Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из „Шереметьево“ в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось. Второй пилот был передан бригаде скорой помощи. Позже стало известно, что после приземления мужчина скончался.

«Второго пилота, которому стало плохо, спасти не удалось, он скончался», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет повредил шасси при посадке в аэропорту «Внуково».