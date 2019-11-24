  1. Пятый канал
  4. Неизвестные обстреляли окна квартиры многодетной матери в Ленобласти

Неизвестные обстреляли окна квартиры многодетной матери в Ленобласти

, 13:26 | Карина Бернтгольц Фото 93

Во время инцидента никого не было дома, поэтому никто из членов семьи не пострадал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Неизвестные обстреляли окна одной из квартир жилого дома в Кудрово Ленинградской области. Инцидент произошел в доме № 11/ 2 по улице Столичная. Как сообщает 78.ru со ссылкой на хозяйку апартаментов, в квартире проживает женщина с тремя детьми. ЧП случилось, когда никого из членов семьи было дома.

«Утром я уехала на дачу, приехала в 5 часов, а тут такая ситуация. Это произошло среди бела дня. И фасад дома обстрелян, и балкон, и соседняя комната», — поделилась жительница.

По словам хозяйки квартиры, огонь могли открыть из дома напротив. В чем причины стрельбы, женщина абсолютно не догадывается. По ее словам, никаких доброжелателей у ее семьи нет.

Жительница обстрелянной квартиры вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]