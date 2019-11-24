Неизвестные обстреляли окна квартиры многодетной матери в Ленобласти

Неизвестные обстреляли окна одной из квартир жилого дома в Кудрово Ленинградской области. Инцидент произошел в доме № 11/ 2 по улице Столичная. Как сообщает 78.ru со ссылкой на хозяйку апартаментов, в квартире проживает женщина с тремя детьми. ЧП случилось, когда никого из членов семьи было дома.

«Утром я уехала на дачу, приехала в 5 часов, а тут такая ситуация. Это произошло среди бела дня. И фасад дома обстрелян, и балкон, и соседняя комната», — поделилась жительница.

По словам хозяйки квартиры, огонь могли открыть из дома напротив. В чем причины стрельбы, женщина абсолютно не догадывается. По ее словам, никаких доброжелателей у ее семьи нет.

Жительница обстрелянной квартиры вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга.