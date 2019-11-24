«Почерк настоящего мастера и творца»: Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил прославленного сербского режиссера Эмира Кустурицу с юбилеем. 24 ноября кинодеятель отмечает свое 65-летие. В телеграмме, адресованной имениннику, глава РФ отметил его творческие достижения и признал оригинальность проектов Кустурицы.

«Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что общественная деятельность режиссера и его работа, направленная на укрепление международного сотрудничества и популяризацию русской культуры, несомненно, заслуживает уважения.

В завершение своего послания российский президент пожелал имениннику творческого вдохновения, реализации намеченных планов и здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица на русском языке пожелал удачи участникам Венецианского фестиваля.