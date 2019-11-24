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«Почерк настоящего мастера и творца»: Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

, 13:39 | Карина Бернтгольц Видео 35

Кинорежиссер 24 ноября отмечает свое 65-летие.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Dave Bedrosian

Президент России Владимир Путин поздравил прославленного сербского режиссера Эмира Кустурицу с юбилеем. 24 ноября кинодеятель отмечает свое 65-летие. В телеграмме, адресованной имениннику, глава РФ отметил его творческие достижения и признал оригинальность проектов Кустурицы.

«Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что общественная деятельность режиссера и его работа, направленная на укрепление международного сотрудничества и популяризацию русской культуры, несомненно, заслуживает уважения.

В завершение своего послания российский президент пожелал имениннику творческого вдохновения, реализации намеченных планов и здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица на русском языке пожелал удачи участникам Венецианского фестиваля.

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