Подледная рыбалка превратилась в операцию по спасению попавших в беду животных для двух рыбаков из Башкирии. На пруду в деревне Калмашево мужчины обнаружили двух лосей, которые вышли на свежий, скользкий лед и не смогли выбраться обратно на берег. По какой-то причине бедолаги были в крови и не могли даже подняться на ноги.

Рыбаки сняли неожиданное приключение на видео, которое опубликовано в группе «Калмашево Live» в «ВКонтакте».

«Поехал на рыбалку называется. Два лося. На охоту надо ездить!» — говорит за кадром автор ролика.

Однако, несмотря на охотничьи инстинкты, мужчины все же решили спасти животных.

«Закончилось все тем, лосей кое-как вытащили — они живы! С ними все в порядке! А вот герои, вызволившие животных из беды, пожелали остаться анонимными», — сообщил позже администратор группы.

ВКонтакте @Калмашево Live

Буквально на днях 5-tv.ru рассказывал, как там же, в Башкирии спасатели города Салават вызволяли собаку, оказавшуюся на тонкой льдине посреди пруда.