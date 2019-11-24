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  4. Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 под Новым Уренгоем

Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 под Новым Уренгоем

, 13:50 | Алиса Маркова Фото 169

Винтокрылая машина получила серьезные повреждения, однако никто из 23 человек на борту не пострадал.

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8. ЧП произошло на Ямале под городом Новый Уренгой. Известно, что машина получила сильные повреждения. В частности разрушились шасси и была повреждена хвостовая балка. На борту вертолета находились 22 пассажира — вахтовики и трое членов экипажа. Никто не пострадал.

5-tv.ru

По предварительным данным, когда вертолет летел от Ново-Портовского месторождения в Новый Уренгой при наборе высоты на борту произошла нештатная ситуация. На 12-меровой высоте у машины отказал хвостовой винт.

По факту произошедшего Уральское Следственное управление на транспорте проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео самолета, экстренно севшего в ростовском аэропорту из-за состояния второго пилота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь летчик скончался.

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