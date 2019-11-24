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  4. Фото: Ксения Собчак отпраздновала день рождения сына вместе с экс-супругом

Фото: Ксения Собчак отпраздновала день рождения сына вместе с экс-супругом

, 19:36 | Светлана Александрова Фото 1 376

Фото выложил в сеть бывший свекр телеведущей Эммануил Виторган.

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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan, ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Ксения Собчак замечена с бывшим мужем на семейной вечеринке. Фото выложил на своей странице в Instagram ее бывший свекр Эммануил Виторган.

«День рождения моего внука Платона! Будь счастливым!» — подписал снимок народный артист РФ.

Instagram @emmanuil_vitorgan

На первой фотографии сам артист сидит рядом с трехлетним внуком-именинником и полуторагодовалой дочкой Этель. А на второй — улыбающиеся Ксения Собчак и Максим Виторган позируют вместе с сыном, день рождения которого праздновалось 18 ноября.

К поздравлениям, к слову, присоединились поклонники Эммануила Виторгана.

«Платошку с днем рождения!»

«Виторганчики! Вы все будто из сказки самой нежной и прекрасно волшебной!»

«Здоровья и счастья вам и вашим деткам, внукам», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал забавный ролик, на котором Платон читает стихи в честь своего дня рождения.

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись в июне 2019 года. Этому предшествовал скандал с изменами и даже мордобоем.

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