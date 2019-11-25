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  4. Медики прибыли на базу военной полиции РФ в Сирии для помощи местным жителям

Медики прибыли на базу военной полиции РФ в Сирии для помощи местным жителям

, 11:47 Эфирная новость 72

На здоровье сирийцев сказывается отсутствие еды, медикаментов и плохие жилищные условия.

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Фото, видео: ТАСС / Новиков Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4468

На базу российской военной полиции на севере Сирии впервые прибыли отряды медицинского спецназа.

Их главная задача — оказание помощи местному населению. Пока терапевт, хирург и травматолог принимают пациентов, военные раздают продуктовые наборы. В ближайшее время отряд будет развернут полностью и врачей станет больше.

Планируют принимать около ста человек в день. Скоро туда доставят оборудованные мобильные медпункты — они будут выезжать в соседние деревни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная полиция РФ патрулирует новые маршруты в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4468
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