Медики прибыли на базу военной полиции РФ в Сирии для помощи местным жителям

На базу российской военной полиции на севере Сирии впервые прибыли отряды медицинского спецназа.

Их главная задача — оказание помощи местному населению. Пока терапевт, хирург и травматолог принимают пациентов, военные раздают продуктовые наборы. В ближайшее время отряд будет развернут полностью и врачей станет больше.

Планируют принимать около ста человек в день. Скоро туда доставят оборудованные мобильные медпункты — они будут выезжать в соседние деревни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная полиция РФ патрулирует новые маршруты в Сирии.