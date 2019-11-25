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Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки

, 18:40 | Алиса Старжевская Фото 102

Экстравагантный образ раскрывает историю телохранителя и его заказчицы.

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Фото, видео: Instagram @koldunmedia, @dniru

Певец Дмитрий Колдун известен как любитель провокаций и эпатажа. После концерта в гей-сауне в 2017 году артист снова удивил своих слушателей. В сеть попали фото, где Дмитрий с помадой на лице предстает в эротических дамских колготках, пишут «Дни.ру».

Дмитрий Колдун в эпатажном образеДмитрий Колдун. Instagram @dniru

Эпатажные кадры были сделаны во время автопутешествия артиста через Белоруссию, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию. Как рассказывает певец, европейские пейзажи отлично подошли для съемок нового клипа на песню «Пес бродячий». В нем Колдун реализовал самые смелые творческие идеи.

«Я понимал, что это должна быть романтическая история, но с очень нервной внутренней линией. Мелодрама с яркими элементами психологической манипуляции», — рассказал Колдун.

По сюжету одной из сцен клипа юная соблазнительница обезоружила телохранителя при помощи транквилизаторов, надела на него чулки и парик и сделала пикантные фотоснимки. Самый горячий эпизод ролика был снят в старинном замке во французской провинции Коньяк.

Дмитрий Колдун рассказывает, что съемки клипа проходили очень технично, как в кино. Количество отснятого материала хватило бы для полноценного фильма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein.

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