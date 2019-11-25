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  4. «Маленькая красивая грудь — это прекрасно»: Собчак ответила на критику хейтеров

«Маленькая красивая грудь — это прекрасно»: Собчак ответила на критику хейтеров

, 17:22 | Карина Бернтгольц 209

В эфире ток-шоу звезда объяснила, что для нее значит настоящая женская красота и почему она решила обвенчаться с Константином Богомоловым.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 75

Известная российская ведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Хейт-ток» пообщалась с недоброжелателями и высказала мнение на темы, которые больше всего волновали ее поклонников за последнее время. В своем интервью звезда затронула вопросы эталонов женской красоты и объяснила, почему решила обвенчаться с Константином Богомоловым.

Говоря о стереотипах, бытующих в обществе по поводу женской внешности, журналистка отметила, что некоторые считают маленькую грудь недостатком и стремятся его исправить посредством пластической хирургии. Сама Собчак убеждена, что небольшой бюст — это, напротив, достоинство, поэтому никогда не пойдет исправлять пропорции своего тела в хирургическом кабинете.

«Силиконовая грудь — это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь — это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это», — призналась светская львица.

Среди недостатков фигуры человека теледива назвала полноту. Она подчеркнула, что не стесняется об этом говорить, поскольку сама непрерывно работает над своим телом и контролирует изменения в весе сына Платона.

«Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю все, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого», — пояснила ведущая.

В своем интервью Собчак не смогла обойти стороной венчание с Константином Богомоловым, которое вызвало у общественности множество вопросов. Одни сочли, что христианский обряд был выполнен вовсе не по правилам, а другие решили, что далекие от православия звезды поглумились над церковными традициями, приехав к ЗАГСу на катафалке.

По словам звезды, венчание — это вопрос, который касается только ее самой и ее возлюбленного. Решившись на такой серьезный шаг, пара не задумывалась о мнении окружающих и точно не пыталась им угодить, подчеркнула знаменитость.

«Этот день — день нашей свадьбы — был представлением, которое мы делали для самих себя, получая удовольствие. Я не думала о чувствах верующих людей, я думала о своих чувствах. Был день, который был сделан так, как был сделан. Это законченное произведение искусства», — поделилась мыслями Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак отпраздновала день рождения сына вместе с экс-супругом.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 75
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