«Мы много работали»: Внук Льва Яшина рассказал о съемках фильма о знаменитом вратаре

Внук легендарного советского футболиста Льва Яшина, выступавшего в амплуа вратаря за московское «Динамо» и сборную СССР, рассказал о съемках фильма о своем деде. По словам Василия Фролова, который на заре своей карьеры также стоял на воротах, он принимал непосредственное участие в творческом процессе.

«Я участвовал непосредственно в процессе именно футбольных сцен. Моя задача была расставлять игроков по полю, говорить им кто куда бежит, кто откуда забегает. С Александром (исполнитель роли Льва Яшина — Прим.ред.) мы много работали, чтобы он был похож на вратаря. В драматических сценах участия не принимал», — рассказал Василий Фролов.

По признанию внука Льва Яшина, подобный опыт для него первый. Василий Фролов отметил, что ранее никогда не задумывался о том, какой сложной может быть работа над созданием фильма.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выходит в широкий российский прокат 28 ноября. Вратаря в молодости сыграл театральный актер Александр Фокин. Его дублером стал внук Льва Яшина Василий Фролов, помощь которого была нужна во время съемки сложных футбольных сцен.

Легендарного вратаря в зрелом возрасте сыграл 67-летний актер Александр Ермаков. Он известен российскому зрителю по телесериалам «Трое против всех», «Шпионские игры» и «Высший пилотаж».

Вратарь Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда.

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной.

После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

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