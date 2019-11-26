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Бывшего доцента СПбГУ, Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, хотят этапировать в Москву

, 2:11 | Марина Неруцких 190

О возможном переводе из «Крестов» в «Матросскую тишину» рассказал адвокат арестованного преподавателя Александр Почуев.

Фото: Известия / Сергей Коньков

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Вслед за материалами дела бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в Москву может отправиться и он сам. Как сообщает Интерфакс Северо-Запад, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко намереваются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». О переводе, призванном упростить работу московским следователям, журналистам рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

«Этим уголовным делом теперь занимаются в главном следственном управлении СК РФ», — заявил защитник Соколова.

По словам Почуева, переезд фигуранта дела из Петербурга в Москву существенно увеличит процессуальные издержки, так как большинство следственных действий должно проводиться в Северной столице. Юрист недоумевает, для чего понадобились такие меры. Адвокат считает, что никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся.

Защитник также сетует, что перевод его подзащитного в Москву осложнит жизнь 85-летним родителям арестованного историка. Это единственные близкие родственники Олега Соколова, только они смогут передавать его клиенту передачи, но для этого им придется ездить в столицу.

При этом Почуев отмечает, что передача резонансного дела в Москву может прекратить регулярную утечку информации, составляющую тайну предварительного следствия, что происходило в Северной столице. По этому поводу адвокат Соколова не единожды заявлял журналистам, что намеревается подать жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Бывший преподаватель СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в интимных отношениях. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов и Ещенко за две недели до ее убийства выступили на семинаре на Урале.

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