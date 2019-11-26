Бывшего доцента СПбГУ, Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, хотят этапировать в Москву

Вслед за материалами дела бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в Москву может отправиться и он сам. Как сообщает Интерфакс Северо-Запад, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко намереваются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». О переводе, призванном упростить работу московским следователям, журналистам рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.
«Этим уголовным делом теперь занимаются в главном следственном управлении СК РФ», — заявил защитник Соколова.
По словам Почуева, переезд фигуранта дела из Петербурга в Москву существенно увеличит процессуальные издержки, так как большинство следственных действий должно проводиться в Северной столице. Юрист недоумевает, для чего понадобились такие меры. Адвокат считает, что никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся.
Защитник также сетует, что перевод его подзащитного в Москву осложнит жизнь 85-летним родителям арестованного историка. Это единственные близкие родственники Олега Соколова, только они смогут передавать его клиенту передачи, но для этого им придется ездить в столицу.
При этом Почуев отмечает, что
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов и Ещенко за две недели до ее убийства выступили на семинаре на Урале.