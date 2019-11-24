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  4. Соколов и Ещенко за две недели до ее убийства выступили на семинаре на Урале

Соколов и Ещенко за две недели до ее убийства выступили на семинаре на Урале

, 19:11 | Сергей Зеленский Фото 411

На фото находившиеся в интимной связи преподаватель и аспирантка сидели в разных концах аудитории в Екатеринбурге.

Фото: www.globallookpress.com © Anastasia Eshchenko/facebook.com

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Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов за две недели до трагедии вместе участвовали в международном научном семинаре по истории в Екатеринбурге. Как пишет URA.RU, об этом сообщил один из преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ), в стенах которого и проходило мероприятие. Кроме того, информация об участии в конференции докладчиков из Петербурга была указана и в самой программе, посвященной Наполеону и Первой мировой войне.

Facebook @ Юлия Галкина

Конференция проходила 24 и 25 октября. Соколов выступал с докладом «200-летний юбилей Аустерлицкого сражения», а Ещенко рассказывала о 200-летнем юбилее войны за независимость Испании.

Facebook @ Юлия Галкина

На фотографиях, опубликованных участниками семинара в Facebook, видно, что обвиняемый и жертва находились в одной аудитории, но не сидели рядом.

Facebook @ Юлия ГалкинаFacebook @ Юлия Галкина.

По предварительным данным, Соколов в своей петербургской квартире на набережной реки Мойка застрелил Ещенко 7 ноября. Утром 9 ноября всемирно известного специалиста по периоду Наполеона достали из воды возле его дома, когда он якобы пытался избавиться от останков аспирантки. Соколов арестован до января 2020 года.

У матери аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галины есть своя версия о мотивах убийства.

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