Блондинка из Comedy Woman сравнила себя с матерью

Надя Сысоева выложила в Instagram фото крупным планом в розовом наряде с открытым верхом. На снимке звезда Comedy Woman не похожа на недалекую блондинку, какой предстает в развлекательном шоу. Красавица-ведущая с пронзительным взглядом выглядит уверенной в себе, целеустремленной и знающей, чего хочет.

Instagram @inadenka

Пост Сысова посвятила матери в честь прошедшего международного праздника. По ее словам, редкое сочетание хрупкости и смелости она унаследовала от родительницы.

«Горжусь тем, что так похожа на свою любимую мамочку! Ты такая сильная, смелая, хрупкая, нежная! Люблю тебя!» — написала девушка.

К тексту знаменитость приложила ссылку на архивное фото мамы. Семейное сходство на фотографиях трудно отрицать. И все же подписчики теледивы отдали предпочтение ей самой. Многие не обратили внимание на слова Надежды о матери и бросились комментировать ее фотографию.

«Надя — самая красивая на Земле!»

«Стильный образ!»

«Секси, Наденька! Фото — наповал!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надя Сысоева поделилась жарким снимком с отдыха на Карибском море.