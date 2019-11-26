«Филя от зависти помрет»: Волочкова добавила меховые сапоги к балетной пачке

Подписчики Анастасии Волочковой принялись комментировать ее пост о пополнении коллекции обуви. Балерина похвались перед фанатами в Instagram любопытной обновкой. Ее друг, музыкант Алексей Буркалов, подарил знаменитости унты. Теплые сапоги артистка добавила к розовому концертному костюму.

В описании к фото Волочкова неверно назвала такой вид обуви уггами. На это ей указали в комментариях. Угги изготавливаются из овчины ворсом внутрь, тогда как сапоги на фото выполнены мехом наружу.

Instagram @volochkova_art

Некоторые юзеры удивились тому, как звезда соединила зимние сапоги и балетную пачку. Но знающие вкусы Волочковой комментаторы не удивились и похвалили новинку. А кто-то даже заметил, что такому образу позавидовал бы Филипп Киркоров.

«Так и ходите теперь на все передачи! Вам очень идет! Это ваш стиль!»

«Классные (унты — Прим. ред.), такие симпатичные! И, наверное, очень теплые!

«Унты гармонично подходят к пачке балерины? Вот уж я, темнота, не знала»;

«Так шикарно даже Сергей Зверев не одевался»;

«Филя от зависти помрет», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики не оценили танца Волочковой.