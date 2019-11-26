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Звезды сериалов «Физрук» и «Кухня» стали родителями

, 15:03 | Валентин Черников 2 383

Анна Бегунова подарила Дмитрию Власкину долгожданную дочь.

Фото: Instagram @begunova24

Актер Дмитрий Власкин, известный по проекту «Физрук», впервые стал отцом, пишет портал «7дней.ru». Радостной новостью он поделился во время съемок сериала «Хозяйка горы». Супруга, звезда «Кухни» Анна Бегунова родила ему долгожданную дочь. Девочку назвали Лукерьей.

У самой Анны это второй ребенок. Вместе с мужем она воспитывает четырехлетнего сына Федора от партнера по съемочной площадке того же сериала «Кухня» Сергея Лавыгина. Звездная пара рассталась, так и не дойдя до алтаря. Власкин же до этого был женат на коллеге Александре Кузенкиной. Их брак продержался около трех лет.

Дмитрий и Анна поженились в 2018 году. Актеры отказались от пышных торжеств: расписались в ЗАГСе и отметили событие в узком кругу друзей. Долгое время до этого они держали романтические отношения в тайне.

Ранее 5-tv.ru писал, что фронтмен Little Big поздравил сына с днем рождения.

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