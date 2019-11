Умер басист The Doors. Он записывал Strange Days и Waiting for the Sun

Американский бас-гитарист группы The Doors Даг Лубан умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Пэт Девэнни на странице в Facebook.

«Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. Покойся с миром», — написала Девэнни.

Также появилась запись о смерти музыканта в официальном Twitter-аккаунте The Doors.

«Даг внес неизгладимый вклад в рок-н-ролл, и особенно — в The Doors», — говорится в сообщении.

Twitter @TheDoors

Даг Лубан принимал участие в записи трех самых популярных пластинок The Doors — второго альбома группы Strange Days, третьего под названием Waiting for the Sun и четвертого — The Soft Parade.

Культовая американская рок-группа The Doors была основана фронтменом Джимом Моррисоном и существовала с 1965-го по 1973 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец.