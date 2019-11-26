  1. Пятый канал
  4. Умер басист The Doors. Он записывал Strange Days и Waiting for the Sun

Умер басист The Doors. Он записывал Strange Days и Waiting for the Sun

, 14:37 | Мия Субботина 71

Даг Лубан, принявший участие в записи трех альбомов группы, скончался на 72-м году жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @Doug Lubahn, Instagram @thedoors, @devannypinn

Американский бас-гитарист группы The Doors Даг Лубан умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Пэт Девэнни на странице в Facebook.

«Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. Покойся с миром», — написала Девэнни.

Также появилась запись о смерти музыканта в официальном Twitter-аккаунте The Doors.

«Даг внес неизгладимый вклад в рок-н-ролл, и особенно — в The Doors», — говорится в сообщении.

Twitter @TheDoors

Даг Лубан принимал участие в записи трех самых популярных пластинок The Doors — второго альбома группы Strange Days, третьего под названием Waiting for the Sun и четвертого — The Soft Parade.

Культовая американская рок-группа The Doors была основана фронтменом Джимом Моррисоном и существовала с 1965-го по 1973 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец.

Читайте также

Композиция из фильма «Звезда родилась» стала лучшим саундтреком десятилетия

«Рок во всем мире — это мейнстрим»: Илья Черт сравнил Киркорова с Metallica
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]