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  4. Сергей Паршин прокомментировал свою госпитализацию. С письмом против Эйфмана она не связана

Сергей Паршин прокомментировал свою госпитализацию. С письмом против Эйфмана она не связана

, 14:55 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 113

Народный артист РФ также рассказал о причинах больничного обследования актрисы Нины Ургант — бабушки Ивана Урганта.

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Фото, видео: Kino-teatr.ru, 5-tv.ru

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Паршин опроверг связь между своей госпитализацией и подписанием открытого письма против худрука Александринского театра Бориса Эйфмана. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Я плохо чувствовал себя еще дня за два до этого письма. Я просто не мог лечь в больницу, потому что у меня были спектакли. А вчера меня просто сразу госпитализировали», — сказал Паршин.

Он также опроверг тот факт, что из-за письма в больницу попала актриса Нина Ургант — бабушка телеведущего Ивана Урганта.

«Нина Николаевна, по-моему, дома уже. У нее там что-то с глазом, как мне сказали сегодня. Какая-то небольшая операция на глаз была. Она дома. Вроде ничего все, слава богу», — добавил народный артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушку Ивана Урганта отвезли в больницу. СМИ начали связывать это с тем, что она и другие артисты Александринского театра написали открытое письмо, в котором выступили против притязаний Бориса Эйфмана на свою сцену.

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