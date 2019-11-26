  1. Пятый канал
  4. Случайно запустившим ракету в Крыму военнослужащим выбрали наказание

Случайно запустившим ракету в Крыму военнослужащим выбрали наказание

, 16:02 | Игорь Рязов Видео 191

Алексей Чебанов и Николай Зверев выплатят 31 миллион рублей за случайный запуск Х-29 ТД в ангаре на аэродроме Саках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Wikipedia.org, globallookpress.com /Konstantin Mikhailov, /Andrey Arkusha, /Natalya Loginova, /Paul Hennessy

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев, случайно запустившие авиационную управляемую ракету Х-29 ТД в ангаре на аэродроме Саках, выплатят 31 миллион рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Иск о возмещении ущерба к военнослужащим предъявило Министерство обороны РФ. В нем говорилось, что из-за действий Чебанова и Зверева был нанесен ущерб в размере 46,6 миллиона рублей.

Во время разбирательства суд сократил сумму до 40,6 миллиона. Также суд учел, что вред от их действий был нанесен по неосторожности. В итоге с Чебанова решили взыскать 16 миллионов рублей, а со Зверева — 15 миллионов. Кроме этого, их обязали выплатить по 60 тысяч рублей в бюджет Симферополя.

Инцидент произошел в октябре 2017 года во время подготовки ракеты к проверке на специальном оборудовании. Чебанов и Зверев нарушили технику безопасности, что привело к запуску Х-29ТД. В результате были уничтожены две ракеты стоимостью 18,5 миллиона рублей и оборудование на 9,5 миллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму провели учебные стрельбы фрегат «Адмирал Макаров» и береговой ракетный комплекс «Утес». В рамках учений они атаковали ракетами друг друга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]