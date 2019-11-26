Случайно запустившим ракету в Крыму военнослужащим выбрали наказание

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев, случайно запустившие авиационную управляемую ракету Х-29 ТД в ангаре на аэродроме Саках, выплатят 31 миллион рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Иск о возмещении ущерба к военнослужащим предъявило Министерство обороны РФ. В нем говорилось, что из-за действий Чебанова и Зверева был нанесен ущерб в размере 46,6 миллиона рублей.

Во время разбирательства суд сократил сумму до 40,6 миллиона. Также суд учел, что вред от их действий был нанесен по неосторожности. В итоге с Чебанова решили взыскать 16 миллионов рублей, а со Зверева — 15 миллионов. Кроме этого, их обязали выплатить по 60 тысяч рублей в бюджет Симферополя.

Инцидент произошел в октябре 2017 года во время подготовки ракеты к проверке на специальном оборудовании. Чебанов и Зверев нарушили технику безопасности, что привело к запуску Х-29ТД. В результате были уничтожены две ракеты стоимостью 18,5 миллиона рублей и оборудование на 9,5 миллиона.

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