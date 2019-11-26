Уволенных трансплантологов Каабака и Бабенко вернут в «НМИЦ здоровья детей»

Врачей Михаила Каабака и Надежду Бабенко вернут в группу трансплантологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) «Здоровья детей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Решение было принято после встречи главы ведомства Вероники Скворцовой с трансплантологами. По итогам беседы министр поручила руководству НМИЦ вернуть Каабака и Бабенко на работу.

Михаил Каабак — единственный в России специалист по пересадке почек детям с маленьким весом. Ранее стало известно, что его и вместе с коллегой Надеждой Бабенко уволили из «НМИЦ здоровья детей».

Прежде в Минздраве назвали причины увольнения проводившего уникальные операции Михаила Каабака.