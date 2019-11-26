Российская модель и телеведущая Алена Водонаева поделилась с подписчиками тревожной историей. Недавно ее девятилетний сын Богдан был в гостях у папы, и они весело проводили время. Вскоре Алене от бывшего мужа поступил звонок, что произошло «происшествие» и в итоге сын вернулся к ней уже со шрамом на лице. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Бо был у папы в гостях и… перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев приземлился на угол журнального столика. Перелетал. Господи, зачем мужчины творят такую хрень?! Я сразу же в больницу, успела за 15 минут до операции. Домой отпустили в этот же день. Я на валерьяночке. Мальчики пока завязали с полетами», — написала знаменитость.

alenavodonaeva Подтвержденный

Многие подписчики вспомнили свое веселое детство и признались, что частенько также шалили, как и ее сын.

«Это нормально у мальчиков. Я с плиты вниз головой летал. Надо в детстве свое отлетать! Это как с болезнями: чем позже перенес, тем опаснее»;

«Мы с сестрой примерно так же летали, только с двух ярусной кровати на диван. Ощущение полета было классное»;

«Бедненький малыш. Хотя я тоже практиковала в детстве такие полеты», — признались подписчики.

В комментариях Алена уточнила, что на экс-супруга она не ругалась, но попросила впредь быть внимательным и ему, и сыну. А фанаты Водонаевой расчувствовались от такой истории и пожелали выздоровления ее сыну в комментариях под постом.

«Украшают не украшают, а больно в первую очередь матери, я вас понимаю»;

«Пусть Бо скорей поправляется, а мама поскорей отходит от произошедшего»;

«Какой кошмар, скорейшего выздоровления», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках.