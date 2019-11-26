Экс-участница SEREBRO в ультрамини показала юзерам куклу-инопланетянина

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская в своем аккаунте в Instagram выложила очередное эпатажное фото.

На снимке 28-летняя уроженка Волгограда в короткой юбке и гольфах до колен позирует вместе с куклой-инопланетянином, одетой в спортивный костюм, сидя на белом комоде. При этом, в руках певица и ее «сосед» держат игровые джойстики.

«Когда не можешь остановиться играть в Death Stranding, а глаза уже уплывают в другое измерение», — написала Полина Фаворская в своем посте.

Instagram @favlav

Подписчики знаменитости неоднозначно восприняли ее публикацию. Некоторым пользователям образ девушки пришелся по вкусу. Другие юзеры не стеснялись комментировать увиденное нецензурно. Примечательно, что сама Полина Фаворская реагировала на эти месседжи так же в непечатной форме.

«Пипец красивая!»

«Классная игра? Тоже хочу себе взять»

«Полинка, крутой у тебя чувак! Я думал, что с такими кентуются только под грибами», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фаворская высказалась о роспуске артистов MALFA.