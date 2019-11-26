  1. Пятый канал
  4. Экс-участница SEREBRO в ультрамини показала юзерам куклу-инопланетянина

Экс-участница SEREBRO в ультрамини показала юзерам куклу-инопланетянина

, 20:57 | Василий Заика Фото 1 206

Полина Фаворская выложила в сеть очередной эпатажный снимок

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @favlav

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская в своем аккаунте в Instagram выложила очередное эпатажное фото.

На снимке 28-летняя уроженка Волгограда в короткой юбке и гольфах до колен позирует вместе с куклой-инопланетянином, одетой в спортивный костюм, сидя на белом комоде. При этом, в руках певица и ее «сосед» держат игровые джойстики.

«Когда не можешь остановиться играть в Death Stranding, а глаза уже уплывают в другое измерение», — написала Полина Фаворская в своем посте.

Instagram @favlav

Подписчики знаменитости неоднозначно восприняли ее публикацию. Некоторым пользователям образ девушки пришелся по вкусу. Другие юзеры не стеснялись комментировать увиденное нецензурно. Примечательно, что сама Полина Фаворская реагировала на эти месседжи так же в непечатной форме.

«Пипец красивая!»

«Классная игра? Тоже хочу себе взять»

«Полинка, крутой у тебя чувак! Я думал, что с такими кентуются только под грибами», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фаворская высказалась о роспуске артистов MALFA.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]