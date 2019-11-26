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Поклонники не признали Диму Билана в образе старика

, 23:31 | Мия Субботина Видео 287

Певец поделился видео с премии «Золотой граммофон» на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Певец Дима Билан удивил поклонников необычным образом. Он опубликовал видео с премии «Золотой граммофон», где предстал седым стариком. Записью музыкант поделился на своей странице в Instagram.

«Послушал ваши советы, вышел как есть! Все нормально, меня узнали, #золотойграммофон отдали за трек #молния! Следите за новостной лентой, журналистам о своем печальном опыте с молодильными яблоками все рассказал», — написал артист.

Instagram @bilanofficial

Оказалось, что артиста сняли с эффектом, который накинул два десятка годков. Сам певец пошутил, что это неудачный опыт с молодильными яблоками. Однако многие пользователи не поняли шутки и серьезно поинтересовались, что случилось с певцом.

«Кто этот седой старик?»;

«Что случилось с Биланом? Это точно Билан?» — написали подписчики.

Но настоящие фанаты Билана узнали своего кумира и поспешили его поздравить с очередной музыкальной наградой.

«Поздравляю с заслуженной наградой — коллекция золотых граммофонов продолжает пополняться»;

«Дима, поздравляю с очередным, заслуженным золотым граммофоном!!! Ура. Выступление невероятно зажигательное, зарядили бодростью всех!!!»;

«Несомненно, заслуженная награда!» — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билан и Ревва заинтриговали совместным фото в похожих костюмах.

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