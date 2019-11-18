«Споете дуэтом?»: Билан и Ревва заинтриговали совместным фото в похожих костюмах

Российский поп-исполнитель Дима Билан заинтриговал поклонников новым фото в Instagram. На своей странице в соцсети музыкант разместил снимок, на котором позирует на кресле вместе с артистом Александром Реввой.

Судя по геолокации, кадр был сделан в одном из отелей Нью-Йорка. Однако зачем два знаменитых исполнителя прилетели в США, Билан не пояснил в комментариях.

Глядя на внешний вид и позы певцов, подписчики предположили, что они собрались, чтобы поработать над совместным проектом. Фанаты заметили, что Билан и Ревва одеты практически одинаково: черные костюмы, белые футболки, кроссовки, кеды. Ряд вопросов вызывает и место встречи звезд: по мнению подписчиков, они могли отправиться в Нью-Йорк как раз по работе.

«Димон вы будете делать совместные песни с Артуром?»

«Отдыхаете там или по работе?

«Дуэтом споете?» — интересовались пользователи

Instagram @bilanofficial

У кого-то идентичные образы Реввы и Билана даже вызвали забавные ассоциации.

«Как братья-близнецы!»

«Ну Вы, Дима, даете…двое из ларца!»

«Я думала, у меня в глазах двоится! Двое из ларца, правда, разные с лица! Дима, мы скучали!» — отметили комментаторы.

Впрочем, герои общих обсуждений не стали раскрывать, зачем они приехали в Америку и действительно ли дело в новом проекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз.