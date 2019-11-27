«Должно что-то щелкнуть»: Путин рассказал старшеклассникам рецепт выбора профессии

Старшеклассникам, только обдумывающим жизненный путь, Владимир Путин рассказал, как выбирал профессию. Президент по телесвязи принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня». Он прошел в рамках форума «ПроеКТОрия». Владимир Путин — его постоянный гость.

На этот раз присутствовать лично не позволил плотный график, но выручили современные технологии. Президент поделился рецептом, как понять, что выбор профессии — сделан правильно.

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял — вот здесь он добьется максимального результата. Как только вы будете заниматься любимым делом и добиваться маленьких хотя бы результатов, все, все сложится сразу», — напутствовал президент РФ школьников.

На Форум в Ярославль приехали талантливые старшеклассники со всей России. За четыре дня они познакомились с разными направлениями деятельности, среди которых, например, экология, безопасность и здоровье. Со школьниками общались лучшие педагоги страны и представители известных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одаренные ученики со всей России собрались на форуме «ПроеКТОрия».