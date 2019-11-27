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«Должно что-то щелкнуть»: Путин рассказал старшеклассникам рецепт выбора профессии

, 5:59 Эфирная новость 45

Президент России в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», прошедшего в рамках форума «ПроеКТОрия».

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Старшеклассникам, только обдумывающим жизненный путь, Владимир Путин рассказал, как выбирал профессию. Президент по телесвязи принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня». Он прошел в рамках форума «ПроеКТОрия». Владимир Путин — его постоянный гость.

На этот раз присутствовать лично не позволил плотный график, но выручили современные технологии. Президент поделился рецептом, как понять, что выбор профессии — сделан правильно.

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял — вот здесь он добьется максимального результата. Как только вы будете заниматься любимым делом и добиваться маленьких хотя бы результатов, все, все сложится сразу», — напутствовал президент РФ школьников.

На Форум в Ярославль приехали талантливые старшеклассники со всей России. За четыре дня они познакомились с разными направлениями деятельности, среди которых, например, экология, безопасность и здоровье. Со школьниками общались лучшие педагоги страны и представители известных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одаренные ученики со всей России собрались на форуме «ПроеКТОрия».

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