Виктория Боня в день своего 40-летия показала впалый живот под откровенным топом

Виктория Боня отмечает 27 ноября свой день рождения. Бывшей участнице «Дома-2» исполнилось 40 лет. В день юбилея знаменитость выложила на своей странице в Instagram снимок, которым продемонстрировала, что находится в отличной форме. На фото Виктория стоит на фоне скал в джинсах и откровенном черном топе, закрыв глаза, подставив лицо солнцу и втянув живот.

Фотографию Боня сопроводила рассуждениями на тему постоянно выпадающих возможностей, которые люди не умеют использовать.

«Сколько раз нам должен выпасть шанс, чтобы наконец начать действовать? Нам постоянно в жизни выпадает огромное количество возможностей. Я подумала, что они похожи на яблоки, которые висят на дереве…» — начинает Боня свой пространный пост.

Instagram @victoriabonya

Поклонники между тем наперебой поздравляют Викторию с днем рождения, не скупясь на комплименты.

«Вы были мудрой в этом плане уже в свои 18»;

«Все-таки хороша! Приятно смотреть на красоту!»

«Классные джинсы!»

«Шикарная красавица!» — пишут фанаты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Виктория Боня загадала подписчикам загадку, спровоцировав множество шуток в свой адрес.