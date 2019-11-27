  1. Пятый канал
  4. Виктория Боня в день своего 40-летия показала впалый живот под откровенным топом

Виктория Боня в день своего 40-летия показала впалый живот под откровенным топом

, 8:30 | Светлана Александрова Фото 234

Бывшая участница «Дома-2» отмечает день рождения на Мальдивах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня отмечает 27 ноября свой день рождения. Бывшей участнице «Дома-2» исполнилось 40 лет. В день юбилея знаменитость выложила на своей странице в Instagram снимок, которым продемонстрировала, что находится в отличной форме. На фото Виктория стоит на фоне скал в джинсах и откровенном черном топе, закрыв глаза, подставив лицо солнцу и втянув живот.

Фотографию Боня сопроводила рассуждениями на тему постоянно выпадающих возможностей, которые люди не умеют использовать.

«Сколько раз нам должен выпасть шанс, чтобы наконец начать действовать? Нам постоянно в жизни выпадает огромное количество возможностей. Я подумала, что они похожи на яблоки, которые висят на дереве…» — начинает Боня свой пространный пост.

Instagram @victoriabonya

Поклонники между тем наперебой поздравляют Викторию с днем рождения, не скупясь на комплименты.

«Вы были мудрой в этом плане уже в свои 18»;

«Все-таки хороша! Приятно смотреть на красоту!»

«Классные джинсы!»

«Шикарная красавица!» — пишут фанаты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Виктория Боня загадала подписчикам загадку, спровоцировав множество шуток в свой адрес.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

13:08
Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали и убили во время свидания в Приморье
12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]