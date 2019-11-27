В России зафиксирован рекордный рост числа открытых вакансий. По данным Росстата, на сегодня на рынке труда более одного миллиона вакантных мест. Этот показатель побил рекорд трехлетней давности.

Больше всего в работниках сейчас нуждаются компании в Москве и Петербурге. А возросший спрос на трудовые кадры может привести к росту зарплат, считают эксперты.



Между тем, в России намечается еще одна тенденция — рост свободных работников. Это так называемые фрилансеры. Армия тех, кто предпочитает работать не по строгим правилам трудового коллектива с каждым годом становится все больше. О новом корпоративном духе — Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о достижении самого низкого в истории России уровня безработицы.