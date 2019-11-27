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Коворкинг в России: за и против нового корпоративного духа — репортаж

, 7:52 Эфирная новость 158

Россияне все чаще предпочитает работать не по строгим правилам трудового коллектива.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

В России зафиксирован рекордный рост числа открытых вакансий. По данным Росстата, на сегодня на рынке труда более одного миллиона вакантных мест. Этот показатель побил рекорд трехлетней давности.

Больше всего в работниках сейчас нуждаются компании в Москве и Петербурге. А возросший спрос на трудовые кадры может привести к росту зарплат, считают эксперты.

Между тем, в России намечается еще одна тенденция — рост свободных работников. Это так называемые фрилансеры. Армия тех, кто предпочитает работать не по строгим правилам трудового коллектива с каждым годом становится все больше. О новом корпоративном духе — Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о достижении самого низкого в истории России уровня безработицы.

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