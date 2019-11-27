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  4. Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском

Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском

, 12:45 | Нюра Незванова Эксклюзивное фото 30

Молодые люди госпитализированы, их состояние — средней степени тяжести.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Одиннадцать человек пострадали в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в результате аварии травмы получили девять кадетов и водитель. Состояние учащихся оценивается как средней степени тяжести, мужчина, находящийся за рулем пассажирского транспорта пострадал больше всех. Также травмы получила женщина, сопровождавшая детей.

В настоящий момент раненые находятся под наблюдением врачей.

На месте ДТП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ начал проверку по факту ДТП с туристами из России в Доминикане.

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