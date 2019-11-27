Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском

Одиннадцать человек пострадали в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Иркутской области. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в результате аварии травмы получили девять кадетов и водитель. Состояние учащихся оценивается как средней степени тяжести, мужчина, находящийся за рулем пассажирского транспорта пострадал больше всех. Также травмы получила женщина, сопровождавшая детей.

В настоящий момент раненые находятся под наблюдением врачей.

На месте ДТП работают экстренные службы города.

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